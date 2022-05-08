«البطالة والذوق العام ومشكلات الزراعة»..رئيس النواب يحيل 3طلبات مناقشة عامة لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشاتهم

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696241/البطالة-والذوق-العام-ومشكلات-الزراعةرئيس-النواب-يحيل-3طلبات-مناقشة-عامة-لهيئة-مكتب-المجلس-لتحديد-موعد-مناقشاتهم

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة إلى هيئة مكتب المجلس ، مقدمة من شيماء محمود نبيه وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب للقضاء على مشكلة البطالة.

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كما تضمنت هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الوصول بالمكون الثقافي لجميع المحافظات والارتقاء بالذوق العام ،ومجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل المشكلات الإدارية بقطاعات وزارة الزراعة.

إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول

وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، مناقشةَ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.

كما يهدف مشروع القانون إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحل المحطة محل الهيئة الزراعية المصرية، وتباشر اختصاصها فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وذلك بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، وللمحطة القيام بجميع التصرفات التي تمكنها من ذلك.