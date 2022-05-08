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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696238/ابنة-أحمد-حلاوة-تهادي-والدها-فيلم-قصير-في-عيد-ميلاده-الأول-بعد-الرحيل

كشفت ابنة الراحل أحمد حلاوة عن هديتها لوالدها في عيد ميلاده الأول بعد رحيله عن عالمنا منذ شهر مارس المقبل، اذ يحل يوم الاثنين الموافق 18 من شهر مايو ذكرى ميلاده.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير هدية ابنة أحمد حلاوة في عيد ميلاد والدها الأول بعد رحيله

كتبت ابنة أحمد حلاوى عبر حسابه الفنان الراحل الرسمي عبر موقع فيسبوك: “بابا عيد ميلاده يوم الاثنين ١٧/٥ .. عيدك ف الجنة يا حبيبي.. فكرت ف الهدية اللي ممكن اهاديه بيها السنادي.. وخطر ببالي فكرة عايزة انفذها بمساعدتكم”.

وأضافت: “عايزة كل شخص ليه موقف أو ذكرى مع ابويا يسجل الموقف دا وهو بيحكيه صوت وصورة أو حتى صوت فقط ويبعتهولي على الخاص لاني بجمع التسجيلات والفيديوهات دي في فيلم قصير عن والدي”.

واختتم حديثها: “ياريت لو حد شاطر في المونتاچ وحابب ويقدر يساعدني في الموضوع دا يتواصل معايا هكون شاكرة ليه جدا ...واشكركم جميعا مقدما”.

رحيل أحمد حلاوة

جدير بالذكر أنه رحل الفنان الكبير أحمد حلاوة في يوم الجمعة 25 من شهر مارس بعد صراع مع المرض إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكانت اللحظات الأخيرة في حياته مؤلمة، فكانت أخر كلماته قبل الرحيل عندما خرج ليطمأنهم على حالته الصحية، بعدما زادت الشائعات حول وفاته، وقال حلاوة في فيديو بث مباشر نشرته ابنة حلاوة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إلى كل حبايبي، وكل أصدقائي اللي سألوا عني أو مسألوش، اتمنى ألاأرى مكروه في حد، وربنا يكفيكم شر المرض، الحمدلله ربنا نجاني، وقومت بالسلامة من المرض المخيف ده، ولكن في بعض الحاجات لسة بنعالجها، اتطمنوا أنا بخير، خليها على الله، ولو كنت هقابل ربنا مفيش مشكلة خالص، دعواتكم في الدنيا جائزة وفي الآخرة جائزة، مشوفش فيكم حاجة وحشة».

آخر ظهور للفنان أحمد حلاوة

أما عن آخر ظهور للفنان الكبير أحمد حلاوة، كان عن طريق حلوله ضيق على برنامج «واحد كم الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً منذ يوم الاثنين الموافق 21 من شهر فبراير الماضي، وتعتبر هذه الحلقة مسجلة وكانت آخر ظهور إعلامي له».