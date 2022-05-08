انت الان تتابع تفاصيل خبر نائب رئيس حزب العدل ينعي شهداء الوطن الأبرار في سيناء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696235/نائب-رئيس-حزب-العدل-ينعي-شهداء-الوطن-الأبرار-في-سيناء

نعى الدكتور عادل تادرس، نائب رئيس حزب العدل، ورئيس اتحاد الجمهورية الجديدة للجاليات المصرية بالخارج الشهداء الأبرار من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة الذين اغتالتهم يد الإرهاب والغدر بغرب سيناء.

دوت الخليج

نائب رئيس حزب العدل ينعي شهداء الوطن الأبرار في سيناء

و قال الدكتور عادل تادرس ” اننا ننعي شهداء الوطن الأبرار، داعيًا الله أن يتغمدهم بموفور رحمته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.

وأكد عادل تادرس أن معركة مصر ضد الإرهاب معركة مازالت مستمرة فهي تستهدف حماية القطر المصرى بأكمله، طالبا من كل مصرى أن يقدم يد العون والمساعدة، وأن يساند قواته المسلحة والأجهزة الأمنية فى حربها الضروس ضد الإرهاب فى سيناء والإيمان بقوة هذا الوطن وتماسك أهله من أجل دحر قوى الإرهاب والظلام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، نعي شهداء القوات المسلحة، اللذين توفوا اثر هذا الحادث الأليم، مضيفا” مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن”.

واكد السيسي أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

وتقدم الرئيس السيسي للشعب المصري العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الشهداء بخالص العزاء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وداعياً الله عز و جل أن يحفظ مصر وشعبها.