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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696234/نادر-نسيم-ينعي-شهداء-القوات-المسلحةويؤكد-العمليات-الإرهابية-لن-تنال-من-عزيمة-وإصرار-ابناء-الوطن

استنكر النائب ندر نسيم،وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيبوخ، الحادث الإرهابى الغادر، الذى وقع أمس على محطة رفع المياه فى منطقة شرق قناة السويس، مما أسفر عن إستشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد، من القوات المسلحة، مؤكدا أن هذه العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة وإصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

دوت الخليج

نادر نسيم ينعي شهداء القوات المسلحة..ويؤكد: العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة وإصرار ابناء الوطن

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في بيان صحفي له اليوم، أن الهجوم الإرهابي على أبناء القوات المسلحة في شرق القناة،لازال يشكل خطرا فى أمن المجتمع والقوات المسلحة، وأن الحرب ضد الإرهاب كانت ولا تزال معركة مصيرية أمام مرتزقة مأجورة ضد البلاد.

وأكد نادر نسيم، أن هذا الحادث الإرهابي الغاشم ،لن يزيد القوات المسلحة إلا اصرارا على دحر الارهاب، والثأر لدماء الشهداء.

وكان قد أعلن المتحدث العسكري في بيان، قيام مجموعة من العناصر التكفيرية، بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، ما أسفر عن إستشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي نعي، شهداء القوات المسلحة، اثر هذا الحادث الأليم، مضيفا” مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن”.

واكد السيسي أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

وتقدم الرئيس السيسي للشعب المصري العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الشهداء بخالص العزاء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وداعياً الله عز و جل أن يحفظ مصر وشعبها.