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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696232/ماندو-العدل-عن-فاتن-أمل-حربي-قضيته-شائكة-وقولت-للشرنوبي-انت-هتتهاجم

تحدث المخرج ماندو العدل عن النجاح الذي حققه مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، وذلك خلال مكالمة هاتفية في برنامج مصر الذي يقدمه الإعلامي عمرو خيليل عبر شاشة قناة cbc كما تحدث عن رأيه في الهجوم الذي تعرض له محمد الشرنوبي.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل المداخلة الهاتفية للمخرج ماندو العدل بشأن مسلسل فاتن أمل حربي

ماندو العدل وفاتن أمل حربي

اعرب المخرج ماندو العدل عن سعادته الشديدة للعمل مع أبطال المسلسل، قائلًا: تشرفت بالعمل مع محمد التاجي وفادية عبد الغني في المسلسل، كما صرح العديد من التصريحات الأخرى التي نرصد لكم أبرزها فيما يأتي:

ـ قولت لمحمد الشرنوبي إنه هيتهاجم بسبب شخصية الشيخ يحيى من التيارات المتشددة

ـ ورق العمل مكتوب كويس وكل ممثلين العمل جامدين

ـ تيمة وردة في المسلسل فكرة المؤلف، وكانت في السيناريو ووضعناها في المشاهد المناسبة

ـ كنا عاميلن حسابنا إننا هنتهاجم وعارفين إننا بنتكلم في قضية مجتمعية شائكة

ـ فيروز وريتال شطار واستحملوا معانا التصوير في أماكن صعبة

إبراهيم عيسى ومسلسل فاتن أمل حربي

ومن الجدير بالذكر، أن خرج الاعلامي إبراهيم عيسى للرد على منتقدي مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2022 ويشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم بجانب الفنان شريف سلامة.

وقال إبراهيم عيسى خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الحرة”، أن قصة مسلسل فاتن أمل حربي حرجة لأنها تتحدث عن قضية تخص النساء وهو امر مثير للجدل وخاصة وأن العمل يناقش مايحيطها من قوانين وفهم ديني وموضوع مشتبك مع الواقع اليومي للحياة العربية، مؤكدا: “نواجه الثقافة المتطرفة التي تقدم عبر الجماعات والخطاب الديني المتشدد الذي يركز بطريقة رهيبة على المرأة، بفكره الخاص على النساء وحضور المرأة في الذهنية المتطرفة حضور هائل، سواء بالمنع أو التحريم أو التجريم أو الشيطنة، وباعتبارها الغواية والفتنة”.

وأضاف: “المؤسسات الرسمية كلها في الوطن العربي تتبع الفهم التقليدي، والتراث المتداول بما يخص المرأة هو تراث وضعه الأوائل من الفقهاء الذين فسروه بناء على عصرهم وزمنهم، ولم يكونوا معنيين بأن هذا الكلام سيطبق حتى عام 2022”.

واختتم حديثه: “أكل عيش هذه المؤسسات وحياتها قائم على حراسة التراث، وتشعر الجمهور أن التراث منتج إلهي وليس بشريا، فكلما اقتربنا من الإصلاح والاجتهاد والتفكير في التجديد من أي مناطق تمس هذه المؤسسات، تُنتفض ضده بطبيعة الحال اتهامات كبيرة بداية من الإساء للدين إلى الردة والتفكير إلى كل هذه المنظومة المعدة والمجهزة”.