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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696230/واحد-تاني-لـ-أحمد-حلمي-يكسر-حاجز-الـ-30-مليون-جنيها-في-أسبوع

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إيرادات فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

حقق الفنان أحمد حلمي في أسبوع ما يقرب من 30 مليون جنيها في دور العرض المصرية، جاءت على النحو الأتي: “وقفة عيد الفطر حقق مليون جنيه، وفي أولى أيام عيد الفطر جني 5 مليون جنيه، أما في اليوم الثاني حقق 7 مليون جنيه، واليوم الثالث اكتسح إيرادات دور العرض بـ 6 ملايين و 10 ألاف جنيها، وحقق يوم الخميس 5 ملايين جنيها، ويوم الجمعة حقق 4 مليون و20 ألف و 622 جنيه، وجني أمس 2 مليون و19 ألف جنيها”.

فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

يشارك الفنان أحمد حلمي في بطولة فيلمه الجديد "واحد تاني" عدد من النجوم مثل روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وآخرين بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداثه حول موظف وهو أحمد حلمي الذي يعمل أخصائي اجتماعي ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، لكن في السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وبعد خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى به ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

أحمد حلمي في مرمى الانتقادات

وكان قد تعرض أحمد حلمي في الساعات القليلة الماضية، لحملة هجوم وانتقادات لاذعة، وبدأ الجمهور بمطالبته بالتوقف عن التمثيل والخروج من نمط الكوميديا لأنه أصبح لا يجيدها، كل ذلك جاء بعدما طرح فيلمه “واحد تاني” في دور العرض المصرية السينمائية، فبعد أن كان أحمد حلمي المثل الأعلى للكوميديا أصبح شخص يحذر الجمهور من مشاهدة أفلامه السينمائية، وأصبحت أعماله الفنية مهيبة لمشاهدة صغار السن والعائلات بعدما احتوى الفيلم على كوميدية جنسية صريحة كما وصفه البعض.