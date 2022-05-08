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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696227/سعر-الجنيه-الذهب-اليوم-في-مصر-للبيع-والشراء-عيار-21-وصل-كام

كثير من الجدل أثير خلال الساعات الماضية عن الذهب ووقف التداول بالسوق من قبل التجار وتوقفهم عن التداول والبيع، لذا ازداد البحث عن الأعيرة المختلفة للمعدن النفيس، كما تسائل الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، خاصة بالنسبة لمن يريد الاستثمار في تلك الفترة.

دوت الخليج ينشر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء حيث تصدر محركات البحث جوجل، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب بكافة الأعيرة، بعد ارتفاع سعر الدولار، وذلك لاتجاه المستثمرين والمواطنين إلى شراءه باعتبار الجنيه من أفضل طرق الاستثمار بسبب انخفاض قيمة المصنعية، وسهولة بيعه، وفقا لنصائح العديد من التجار للراغبين في حفظ أموالهم وتحقيق مكسب فيما بعد.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وفيما يلي نعرض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء وفق للتداولات، بالنسبة للمهتمين عن معرفة ذلك حيث يعتبر الجنيه الذهب ثان أفضل طريقة للاستثمار في الذهب بعد السبائك بسبب انخفاض قيمة مصنعيته.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر للبيع نحو 9,440 وللشراء نحو 9,680 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1,349 بيع، وبالنسبة للشراء سجل 1,383 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل عيار 21 اليوم نحو 1.180 بيع، بينما سجل كشراء نحو 1,210 جنيه.

وسجل عيار 18 اليوم نحو بيع 1,011 شراء 1,037

أسعارالجنيه الذهب اليوم في أسواق المال

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 7,841 جنيه و424.08 دولار.

وسجل عيار 24 اليوم في أسواق المال نحو 1,120 جنيه و55.53 دولار.

كما سجل عيار 21 في أسواق المال اليوم نحو 980.07 جنيه و45.44 دولار.

وسجل عيار 18 اليوم نحو 840.06 جنيه و35.34 دولار.

يذكر أن الجنيه الذهب مصنوع من عيار 21 ويختتم بالليزر، وتم اعتماده من قبل البنك المركزي ووزارة التموين، وهو أحد المشغولات المنتشرة في كافة أنحاء العالم، ويصل وزنه لنحو 8 جرامات، ويختلف سعره بشكل يومي وفقا لما تحدده شعبة الذهب.