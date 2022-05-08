نشرة «لسه الصبح» المرورية.. اعرف أماكن الزحام بالقاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "لسه الصبح" مع الإعلامى فادى ابراهيم على الراديو 9090، الإدارة العامة للمرور وضعت خطة بالتنسيق مع الإدارات العامة للمرور على مستوى الجمهورية لتصفية الكثافات المرورية وخاصة فى أول يوم عمل بعد إجازة العيد.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات عند محور أبوقير ومنطقة كفر عبده وميدان الوزارة، ولتخفيف الأحجام المروية نستخدم محور المحمودية الذى ينقل الحركة المرورية بين شرق وغرب الإسكندرية.

وفى محافظة القليوبية، قال إن الكثافات المرورية تنحصر الطريق الزراعى للقادم من مناطق قليوب وداخل على مدخل شبرا الخيمة نتيجة أعمال التوسعة فى هذه المنطقة، لذا يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على الأقاليم استخدام كوبرى عرابى وبعدها محور بنها الحر.

ونوه إلى قطاعات الطرق الدائرية ما زالت محاورها تعمل بشكل طبيعى ويوجد بعض الكثافات المرورية فى محور 26 يوليو وخاصة للقادم من أعلى محور ناهيا وداخل على المنصورية وميدان لبنان بسبب وجود أعمال تطوير فى هذه المنطقة، لذا يفضل سلوك محور روض الفرج.

وفى محافظة الجيزة، أكد وجود بعض الأحجام المرورية فى منزل كوبرى الجيزة المعدنى للمتجه إلى شارع الجامعة ومنزل شارع مراد، لذا يفضل استخدام شارع السودان للمتجه إلى المهندسين والدقى.

وفى محافظة القاهرة أشار إلى وجود أحجام مرورية عند كوبرى الفنجرى بسبب وجود حادث تصادم أسفل الكوبرى وتم الانتهاء منه وعودة الحركة لطبيعتها لكنه أثر على مناطق العروبة وأرض المعارض للمتجه إلى أسفل الكوبرى، لذا يفضل استخدام محور النصر، مضيفا أن كوبرى أكتوبر كانت توجد به أعطال متكررة وخاصة أعلى الوصلة المعلقة للخارج من شرق القاهرة ومتجه المدينة، لذا يفضل استخدام نفق الأزهر أو صعود كوبرى أكتوبر من غمرة.