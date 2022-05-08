مديريات الأمن تبدأ إجراء قرعة الحج على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - قررت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ/2022م، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 وحتى يوم السبت الموافق 14/5/2022.





ومن المقرر إجراء القرعة بالمديريات على النحو التالى: الثلاثاء الموافق 10/5/2022

إجراء القرعة بمديريات أمن (أسوان - الوادى الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر). الأربعاء الموافق 11/5/2022

إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء). الخميس الموافق 12/5/2022

إجراء القرعة بمديريات أمن (قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء). السبت الموافق 14/5/2022

إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - بنى سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس - القاهرة). يأتى ذلك بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1443هـ/2022، وعقب انتهاء مدة تقديم طلبات التقدم لحج القرعة والتى استمرت من يوم الأحد الموافق 24/4/2022 وحتى الجمعة الموافق 6/5/2022.

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