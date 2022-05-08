«تعليم الغربية»: لا شكاوى من امتحانات النقل العام والفنى

جدة - نرمين السيد - قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، إن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق أية شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات متعلقة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل العام والفنى للعام الدراسى الجارى.





جاء ذلك خلال متابعته سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحافظ الغربية طارق رحمى. وأضاف وكيل الوزارة، فى بيان اليوم، أنه "تابع سير الامتحانات واطمأن على عدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية، وأوصى بضرورة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا من ارتداء الكمامات ونظافة اللجان وتطهيرها قبل وبعد انتهاء الامتحان".

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