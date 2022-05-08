رفع 130 ألف طن مخلفات من أحياء الجيزة فى العيد

جدة - نرمين السيد - قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن جميع أجهزة المحافظة نفذت الخطة التى تم وضعها لاستقبال عيد الفطر بنجاح، واستطاعت بالتنسيق المشترك والمتابعة المستمرة تقديم جميع الخدمات للمواطنين، والتصدى لجميع صور مخالفة القانون، خصوصا خلال إجازة العيد.





وأكد محافظ الجيزة، عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء جميع أجهزة المحافظة خلال إجازة عيد الفطر، أنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم فى القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى وراحة المواطنين، مشيرا إلى أنه فى هذا الصدد، قامت هيئة النظافة والتجميل برفع 61 ألفا و204 أطنان من المخلفات بنطاق أحياء المحافظة التسعة، بينما قامت المراكز والمدن برفع 69 ألفا و321 طنا، ليصل إجمالى ما تم رفعه من قمامة ومخلفات خلال إجازة العيد إلى أكثر من 130 ألف طن، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بتحرير محاضر بيئة لـ 20 حالة مخالفة رش مياه وإتلاف الطريق العام والأسفلت، بالإضافة إلى رفع كل مظاهر الإهمال الممثلة فى الأسواق العشوائية والإشغالات التى كانت تعوق الطريق أمام حركة المواطنين.

وأكد راشد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بملاحقة التعديات ورصدها على مدار الساعة، ما أسفر عن منع 79 مخالفة فى المهد خلال إجازة العيد، وكذلك إزالة التعديات على 85 فدانا من أراضى الدولة، تمثلت فى إزالة أسوار وتعديات بالبناء المخالف على مساحة 30 فدانا لأراض أملاك دولة خاضعة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالوحدة المحلية بالودى بمركز الصف، إضافة إلى إزالة تعديات ومخالفات بناء أسوار ومنشآت على مساحة 40 فدانا، كما تمت إزالة أسوار وتعديات على مساحة 15 فدانا خارج زمام الوحدة المحلية بالودى وإزالة تعديات على أراض زراعية ببناء أسوار بالمخالفة، بنطاق الوحدة المحلية بالإخصاص.

وأضاف محافظ الجيزة أن الحملات المكبرة شملت فك شدات خشبية لعقارات مخالفة بنطاق قرى العطيات وكفر طرخان بالإضافة إلى إزالة سور بالبلوك الأبيض الحجرى على مساحة 400 متر مربع مقام بالمخالفة على أرض زراعية بناحية كفر طرخان، بينما تمت إزالة 3 حالات تعد بمساحة حوالى 525 مترا مربعا شملت فك الشدة الخشبية لعقار مخالف بقرية كفر حميد على مساحة 150 مترا مربعا، وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية العطف على مساحة 175 مترا مربعا وفك شدة خشبية بقرية العطف على مساحة حوالى 200 متر مربع.

وأشار راشد إلى أنه فى مركز ومدينة أطفيح تمت إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية جزيرة الكريمات بإجمالى 5 حالات على مساحة 530 مترا مربعا (ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى)، فيما تمت إزالة شدة خشبية تابعة لعقار بقرية الشيخ عتمان وضبط وإزالة مخالفة بناء بشارع طراد النيل فى الحوامدية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال محافظ الجيزة إنه شدد على رؤساء المدن والمراكز بضرورة متابعة حالات الإزالة التى تمت بشكل دورى، ورصد والتصدى دون تهاون لأية تعديات على أراضى الدولة والرقعة الزراعية.

فى سياق متصل، أكد أحمد راشد أنه تم المرور على الملاهى خصوصا فى المناطق الشعبية والتأكد من عوامل الأمان بالألعاب الترفيهية حفاظا على سلامة الأطفال، وكذلك متابعة المراسى والمتنزهات النيلية للتأكد من توافر وسائل الأمان والحماية ومراجعة التراخيص الخاصة بها.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال إجازة العيد وتم توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها، مؤكدًا أنه تم توجيه حملات مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بالمحافظة، لما بذلوه من جهود فى تطبيق الخطة التى تم وضعها قبل العيد، والتى أوجبت إلغاء الإجازات والراحات للعمل على راحة وسلامة المواطنين، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تحقق على أرض المحافظة من إنجازات ومشروعات قومية ضمن خطة الدولة، وفى إطار الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى.