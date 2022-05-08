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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696228/تعرف-على-برنامج-رجال-يد-الأهلي-قبل-مباراة-السوبر-الإفريقي-اليوم

يخوض الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة اليد، اليوم الأحد، مباراة السوبر الإفريقي بمواجهة فريق الزمالك السابعة مساء بتوقيت القاهرة على صالة الجنرال سيني كونتشي بالنيجر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن أن يتناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار في التاسعة بتوقيت النيجر، وفي الواحدة ظهرا يتناول اللاعبون الغداء، وبعد ذلك يعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين في الرابعة عصرا لمراجعة التعليمات الأخيرة قبل المباراة المرتقبة.

ومن المقرر أن تتحرك حافلة الفريق في الخامسة مساء إلى صالة الجنرال سيني كونتشي التي تستضيف مباراة الفريق مع الزمالك في السوبر الإفريقي.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.