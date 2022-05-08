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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696224/الأرصاد-ارتفاع-تدريجي-في-درجات-الحرارة-اليوم-الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، منذ قليل، أن البلاد سوف تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، اليوم الأحد.

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حالة الطقس المتوقعة في مصر

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن يسود طقس حار على شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تسجل القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، 32 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

وأضافت الهئية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى الغرب، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، على محافظات مصر:

الكبرى والصغرى

- القاهرة 32 20

- الأسكندرية 29 18

- وادي النطرون 31 19

- طنطا 30 18

- شبين الكوم 32 20

- دمنهور 30 19

- مرسى مطروح 26 17

- السلوم 31 18

- سيوة 37 17

- الإسماعيلية 32 19

- العريش 27 18

-سانت كاترين 26 18

- شرم الشيخ 32 22

- الفيوم 33 19

- بني سويف 33 19

- أسيوط 35 22

- سوهاج 36 23

- الأقصر 39 24

- أسوان 40 26

- الوادي الجديد 38 21

- شلاتين 35 21

- حلايب 30 21