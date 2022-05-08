انت الان تتابع تفاصيل خبر الليلة.. عرض مسلسل "الأنسة فرح" الجزء الخامس على منصة شاهد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696223/الليلة-عرض-مسلسل-الأنسة-فرح-الجزء-الخامس-على-منصة-شاهد

تبدأ منصة شاهد الإلكترونية، عرض الموسم الخامس من مسلسل “الأنسة فرح” في موسمه الخامس والأخير بداية من مساء اليوم الأحد الموافق 8 من شهر مايو.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير بدء عرض الأنسة فرح على شاهد

يعد مسلسل “الأنسة فرح” من بطولة أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف، عارفة عبد الرسول، تامر فرج أحمد مجدي، محمد كيلاني، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، والعمل كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

وحققت أسماء أبو اليزيد في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل توبة نجاحا ساحقا، اذ شاركت بدور زوجة توبه “عمرو سعد” ولكن صدم الجمهور بوفاتها في الحلقات الأولى من العمل بعد تعرضها للقتل على يد ماجد المصري، ويعد مسلسل توبة قصة مقتبسة من فيلم المشبوه، الذي كان من بطولة عادل إمام وسعاد حسني وفاروق الفيشاوي وسعيد صالح، قدمه المخرج سمير سيف عام 1980.

أسماء أبو اليزيد في توبه

ويعد مسلسل بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، محمد لطفي، محمد دياب، أسماء اليزيد، انتصار وحسن أبو الروس، وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح، ودارت أحداث العمل حول بطولات الشرطة المصرية وتضحياتهم في الفترة من عام 2013، كما يرصد بعض الوقائع التي قامت بها الشرطة في مواجهة الإرهاب

وكانت قد ذاع صيت أسماء أبو اليزيد بدورها في الاختيار 2 اذ جسدت به دور زوجة الفنان أحمد مكي، وشارك في بطولة العمل كلا من الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وسامح الصريطي، ومحمد علاء، وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولي، ومراد مكرم ومحمد فراج، وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي».

أحمد مجدي

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان أحمد مجدي بموسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل المشوار مع الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني ويجسد خلال الأحداث شخصية ضابط مباحث يدعى علاء، ويتولى إخراج العمل المخرج محمد ياسين ومن تأليف محمد فريد، والبطولة لـ محمد رمضان، عمرو عبد الجليل، ودينا الشربيني، وكارولين خليل، وأحمد مجدي وآخرين.