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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696104/دينية-النواب-تناقش-طلب-الإحاطة-المقدم-لإحلال-وتجديد-مسجد-بخانس-الأم-بمحافطة-قنا--اليوم

تعقد لجة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور علي جمعة، اجتماعها اليوم ، طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن إحلال وتجديد مسجد بخانس الأم – بمركز أبو تشت – محافظة قنا، كما تناقش طلب إزالة مسجد "آل راجح" بقرية الشقيفى بمركز - أبو تشت- محافظة قنا وإعادة بنائه ضمن برنامج حياة كريمة.

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«منها إحلال وتجديد مسجد بخانس الأم » و «إزالة مسجد آل راجح» بقنا علي طاولة دينية النواب .. غدا

كما تعقد اللجنة لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب سامي كامل، بشأن ترميم بعض المساجد بمنطقة بئر العبدورمانة التابعة لمديرية أوقاف شمال سيناء، ومن النائب محمود مشعل، بشأن إحلال وتجديد مسجد عرب الهرميل بالوسطانى – مركز كفر سعد- محافظة دمياط.

مجلس النواب يناقش تشريعا حكوميا بشأن "تربية الخيول العربية الأصيلة"

ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، جلساته العامة غدا، ومن المقرر أن يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

ويناقش مجلس النواب، غدا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية, الموقع في رومـــا بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

كما يهدف الاتفاق، إلى تحسين مستويات معيشة الفئات المستهدفة فى مناطق تنفيذ برنامج التحول المستدام للموائمة الزراعية فى صعيد مصر "ستار" بمحافظات المنيا –اسيوط –سوهاج ودعم قدراتهم على مواجهة ندرة المياه ومخاطر المناخ مستقبلا.

ويقصد البرنامج إلى رفع كفاءة الأداء الزراعي وخلق بيئة زراعية مستدامة وتحسين دخول أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر الصغيرة التي لا تملك أراضي من خلال تحسين الروابط التسويقية والتكثيف الزراعي المستدام وتنمية الأعمال الريفية الصغيرة والسياسات والاستراتيجيات الشاملة والاستفادة من امكانيات النساء والشباب كموارد غير مستغلة وخلق فرص عمل لهم وتعزيز ربحيتهم.