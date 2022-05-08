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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696220/في-أيام-من-أول-دقيقة-لـ-إليسا-تتصدر-التريند-وتحقق-11-مليون-مشاهدة

تواصل أغنية “من أول دقيقة” التي تشهد التعاون الأول بين إليسا وسعد لمجرد، تحقيق نجاحات ساحقة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” رغم حالة الجدل الواسعة التي تعرضت لها إليسا بسبب هذا العمل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نجاحات أغنية من أول دقيقة لـ اليسا وسعد لـ مجرد

تصدرت أغنية “من أول دقيقة” لـ إليسا وسعد لمجرد تريند رقم 1 في الأكثر روجا على موقع الفيديوهات يوتيوب، كما تخطت بعدد مشاهدتها الـ 11 مليون مشاهدة بعد 4 أيام فقط من طرح، اذ شاركتها إليسا مع الجمهور في يوم 4 مايو 2022.

أغنية من أول دقيقة

وتعد أغنية من ألحان الفنان رامي جمال، وكلمات أمير طعيمة، والمقرر طرحعا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتسبب الأغنية في اتهامات للفنانة بأنها أصبحت من نجمات التي تؤيد التطبيع والاغتصاب والعنف.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وجاءت كلمات الأغنية على النحو الأتي: بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرينـ لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال، أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي، ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براهـ فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك، ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”.