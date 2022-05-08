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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696217/بعد-طرحه-بساعات-تراك-راكور-لـ-مروان-بابلو-يتصدر-التريند

تصدر مغني الراب مروان بابلو تريند رقم 4 على موقع الفيديوهات يويتوب، بتراك جديد بعنوان «راكور» بعد طرحها بـ 9 ساعات، والتي حققت نجاح واسع خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تتصدر تريند رقم واحد اليوم.

دوت الخليج يرصد لكم تصدر تراك «راكور» لمروان بابلو تريند يوتيوب

تراك راكور لـ مروان بابلو

وحقق تراك راكور لمروان بابلو 380 ألف مشاهدة بعد طرحه بـ 9 ساعات فقط، وهو رقم قياسي للمشاهدات في وقت قليل مثل هذا، وذلك نظرًا لشعبية مروان بابلو الواسعة وحب الجمهور له لأنه يعتبر من مؤسسي مجال الراب في مصر.

ومن الجدير بالذكر، أن تصدر تراك “برر برر” لـ مروان بابلو وأبو الأنوار التريند وذلك بعد طرحه بيوم واحد فقط، والذي حقق نصف مليون مشاهدة كما أخذ المركز الثاني على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحظى بردود فعل إيجابية.

وتم طرح التراك يوم 5 مايو، وحتى الآن حقق مشاهدات عالية وصلت إلى 776 ألف مشاهدة، كما نال التراك إعجاب محبي مروان بابلو وأبو الأنوار بشكل كبير نظرًا لنظامهم المميز في عالم الراب.

كلمات تراك راكور لـ مروان بابلو

وجاءت كلمات التراك كالتالي:

حاسس بنفسي كينج أنا الكونج طاير فوق السين زي الدرون برجعهم مكانهم زي الراكور زي الراكور زي (الـراكور) نزيه و قارح بحر انا مالح مليش في الشعوذة بس سري باتع طير أنا جارح بصطاد الأرانب قبضت المبالغ skrt قمت خالع زميلي دا تراكي f*** ألبوماتكو عقرب في كتابتي فا بسم بدنكو إتكلمو في ضهري بس دوا تمامكو مهما نتقارنو عمري ما أبقا شبهكو زيوس و حوراس أنا الميكس بقالي حبة humble محتاج أflex الـ down payment جت و إتصرفت عاللبس عُمت وسط الحيتان عشان أصطاد القرش و دا اللي كان نفسي فيه - دا اللي كان نفسي فيه x7 - oh yeah زميلي إحنا صناع الموج داخل فيهم زي الثور جبت الكاش و عايز more woah yeah عايزين ڤيلا بالبسين زميلي f*** الـ enemies محدش فيهم جابلي deal eh woah أنا جايلكو بالطوفان مش هتهرب من العقاب أشقك من بؤك للطحال wait wait زميلي هتروح ملكش دية كلكو أشباه مفيش هوية واقعين مش حاسس بندية (زميلي جيب من الأخر) - دا اللي كان نفسي فيه x7 - أه القبض يبقا بالدولار مبندورش علي الأثار إحنا جايين نسيب أثار أه اللي اخره نور أوله شرط عزيمة صخر القلب صلب مفيش شتيمة كله ضرب بكلم الـ CEO يعني بكلم نفسي I'm on another level عايز الـ M زي الـ H تبقا Triple فرق كبير ما بينا كلامي أنا بكتبه إنتو بتزيفو عشان كدا هتخيشو والجمهور غلابة و مش بيدركو حضرت الجن و زي الكاش بصرفه خصمي موجود بس زي قلته shut the f*** up and listen (this how to be a king) (هادي معاه الـ sauce بيتش)