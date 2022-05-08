التعليم العالى: تقدم ملحوظ للمراكز البحثية بتصنيف سيماجو الإسبانى

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير بتصدر المركز القومى للبحوث قائمة المراكز والمعاهد البحثية المصرية، حيث جاء فى المركز (546) عالميًا، وذلك على مستوى (8084)، جامعة ومؤسسة بحثية عالميًّا.

وأشار التقرير إلى حصول مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية على المركز (639) عالميًا، يليها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فى الترتيب (647)، يليه معهد بحوث البترول فى المركز (657)، يليه معهد تيودور بلهارس فى المركز (693)، وجاءت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى المركز (709)، يليها مركز بحوث وتطوير الفلزات فى الترتيب (714).

وأضاف التقرير، حصول معهد بحوث الإلكترونيات على الترتيب (720)، يليه المعهد القومى للمعايرة فى المركز (765)، وجاء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى المركز (773) عالميًا.

وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من تطور ملحوظ فى النشر العلمى الدولى يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنى الذى تُقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات والمراكز البحثية، وكذلك التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن تصنيف سيماجو الإسبانى يهتم بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقًا لمؤشر مُركب، يجمع بين 3 مؤشرات فرعية، تستند إلى أداء البحث (50%)، ومُخرجات الابتكار (30%)، والتأثير المجتمعى (20%)، ويتضمن كل مؤشر رئيسى عددًا من المؤشرات الفرعية، بشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن (100) بحث فى قاعدة بيانات Scopus خلال عام التقييم.