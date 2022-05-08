عاجل- تراجع جديد فى أسعار الذهب.. عيار 21 بـ1180 جنيها

جدة - نرمين السيد - واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أسعار الذهب اليوم من خلال تقرير مُفصل عن أسعار الذهب فى مصر، وجاءت الأسعار كما يلى: أسعار الذهب فى مصر عيار 18 : 1011 جنيها للجرام. عيار 21 : 1180 جنيها للجرام. عيار 24 : 1348 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب سجل 9490 جنيها. وتختلف أسعار الذهب فى مصر حسب سعر المصنعية، والذى يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة فى محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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