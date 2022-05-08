مدبولى يتابع موقف تطوير عواصم المحافظات وحدائق الفسطاط والقاهرة التاريخية

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية مشروعات تطوير عواصم المحافظات وحدائق الفسطاط، وكذا مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، ولا سيما أن الدولة تستهدف بناء مشروع سكنى حضارى متكامل الخدمات بعاصمة كل محافظة يشمل مختلف الخدمات، لتحقيق خطة الدولة فى تحسين العمران القائم، بما يليق بالمواطن المصرى، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من مشروعات حدائق الفسطاط وإحياء القاهرة التاريخية فى أقرب وقت، بما يسهم فى إعادة الوجه الحضارى لمدينة القاهرة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق الموقف التنفيذى للمرحلة العاجلة من خطة تطوير عواصم المحافظات، التى تشمل 13 محافظة وهى: القاهرة، والسويس، ودمياط، وكفر الشيخ، والغربية، والقليوبية، والفيوم، والشرقية، والمنوفية، وقنا، والمنيا، وسوهاج، والدقهلية، موضحا أنه يتم تنفيذ هذه الوحدات بنسب إنجاز متقدمة، بجانب تنفيذ المحلات التجارية والوحدات الإدارية والخدمات والمرافق العامة، التى تسهم فى توفير مجتمع سكنى حضارى متكامل الخدمات للمستفيدين من هذه الوحدات.
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض ملخص للموقف التنفيذى لمشروع تطوير حدائق الفسطاط، حيث تمت الإشارة إلى موقف تنفيذ الأعمال بساحة جامع عمرو بن العاص، والتى تم صلاة عيد الفطر بها، ولاقت أعمال التطوير رضا واستحسان الجميع، إضافة إلى عرض الموقف التنفيذى لأعمال الحفر والردم والتسويات بالمشروع، إلى جانب معدلات تنفيذ المنطقتين الثقافية والاستثمارية والبوابات والأسوار بالمشروع.
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أنه من المقرر أن يتم تنفيذ عدة مشروعات خدمية وترفيهية وسياحية بهذه المنطقة، ومن ثم يهدف الصندوق إلى إدارتها على أعلى مستوى؛ للحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، بما يتضمنه من تطوير المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، ومنطقة باب زويلة وحارة الروم، فضلا عن تطوير منطقة درب اللبانة، وحديقة ميدان الرميلة.
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