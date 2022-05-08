زراعة 1616 فدان قطن فائق الطول والنعومة بـ دمياط

جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام الزراعة، بمديرية الزراعة بدمياط المهندس رفعت طه، فى بيان اليوم، الأحد، إن المستهدف زراعته هذا العام من هذا الصنف يبلغ 14 ألفا و500 فدان، حيث يعطى الفدان فى جنيته الأولى ما يقرب من 13 قنطارا نتيجة اتباع الإرشادات الزراعية السليمة التى تقوم بها المديرية.

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