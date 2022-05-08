جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد بدأت تتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ستؤدى إلى ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات عن الأمس.





وأضافت غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ البلاد سجلت بالأمس درجة حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تكون اليوم 32 درجة. وتابعت: "سنشهد اليوم درجات حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد فى النهار، وأجواء حارة على السواحل الشمالية الغربية وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد". وأردفت: "فى فترات الليل ستكون الصغرى ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية، أى أن الأجواء ستكون لطيفة على أغلب المناطق فى شمال البلاد ومعتدلة على جنوب البلاد، وهناك تكاثر للسحب العالية والمنخفضة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى يرافقها فرص سقوط أمطار فى أقصى غرب البلاد مثل مطروح وسيوة والسلوم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيادة 5 درجات.. الأرصاد تكشف سر الارتفاع التدريجى للحرارة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.