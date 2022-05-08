عاجل- الأرصاد: رياح وفرص لسقوط أمطار فى هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأضافت هيئة الأرصاد، فى بيان لها "يسود طقس حار على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد 40 درجة مئوية".

وتابعت الأرصاد بأن "الرياح تنشط على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء. والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى الغرب".