الضرائب: الفاتورة الإلكترونية تحقق العدالة الضريبية

جدة - نرمين السيد - أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من قبل وزير المالية لكل خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أى مشكلات وتقديم كل الدعم.





وأضاف عبد القادر: "أننا مستمرون فى استكمال كل مراحل المنظومة فى التوقيتات المحددة لذلك، مشيرًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبى بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية"، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهى الدول المتقدمة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن إجمالى عدد الشركات التى قامت برفع الوثائق الإلكترونية بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الستة (ملزمين، ومتطوعين) بلغ ما يزيد على 22246 شركة، موضحًا أن أكثر من 214 مليون وثيقة (فاتورة، إشعار إضافة، إشعار خصم) تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن.

وأشار إلى أنه قد بلغ عدد الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية أى بدون قرارات إلزام ( 40311) ممولا، كما بلغ عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية أى خارج قرارات الإلزام 5638 ممولا.

وأوضح عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفنى بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكترونى

[email protected]، لافتًا إلى أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بها على الصفحة الرسمية للمصلحة على "فيسبوك" على الرابط التالى https://www.facebook.com/tax.egypt.

جدير بالذكر أن رابط قناة يوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة

https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ

ورابط صفحة المصلحة على تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

ورابط صفحة المصلحة على انستجرام

https://www.instagram.com/tax_egypt

ويمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التى تنظمها المصلحة على الإيميل التالى [email protected]