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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696086/استشهاد-ضابط-و10-جنود-في-هجوم-إرهابي-بمنطقة-غرب-سيناء

صرّح المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، في منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه بمنطقة غرب سيناء.

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التصدي للجماعات التكفيرية

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في غرب سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.