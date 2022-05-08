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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696219/أميمة-عوض-مصر-حاربت-الإرهاب-نيابة-عن-العالم-وقادرة-على-ردع-أية-محاولات-شيطانية

أكدت أميمة عوض عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر التي حاربت الإرهاب نيابة عن العالم لا يمكن أن يُرهبها تلك الأعمال التي تحاول بها بعض التنظيمات والجماعات ترويع الآمنين أو الإضرار بمشروعاتنا القومية، مصر قادرة دائمًا على ردع مثل تلك المحاولات الشيطانية وحماية شعبها ومقدراته.

دوت الخليج

أميمة عوض: مصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم وقادرة على ردع أية محاولات شيطانية

وشددت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، على ضرورة مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي خاصة ان تقوم الدول التي تحمي الإرهابيين باتخاذ خطوات مناسبة لمنع وجود ملاذ آمن لأولئك الذين يخططون أو يمولون أو يرتكبون أعمالاً إرهابية يروعون بها العالم.

ونعت عوض، شهداء حادث غرب سيناء الإرهاب الذي حاول استهداف إحدى محطات رفع المياه في منطقة القناة أمس، ونجحت القوات المسلحة المصرية في ردع هذه المحاولة الفاشلة بسواعد أبنائها الأبرار.

الوفد يدين الحادث الإرهابي غرب سيناء

هذا واستنكر حزب الوفد، الهجوم الإرهابي غرب سيناء، مما أسفر عن استشهاد ضابط و١٠ مجندين وإصابة ٥ آخرين من جنود القوات المسلحة البواسل.

و نعى حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر في الحادث الإرهابي الغاشم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الأبرياء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن بواسع رحمته، ويمن بالشفاء العاجل على المصابين ويحفظ أبناء الوطن وينعم على مصر الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.