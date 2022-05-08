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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696218/الصحة-تطلق-3-قوافل-طبية-بالمحافظات-اليوم-تعرف-عليها

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، 3 قوافل طبية بالمحافظات، للكشف والعلاج المجاني للمواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، تحت شعار «100 مليون صحة»، وتستهدف الوصول للقرى النائية والتي تعاني من نقص في بعص الخدمات الطبية والعلاجية.

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موعد إطلاق القافلة الطبية

أعلنت وزارة الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق 3 قوافل طبية وعلاجية اليوم الأحد 8 مايو وغدًا الإثنين 9 مايو، بـ3 محافظات هم: «أسيوط - الوادي الجديد - أسوان» بعدة مراكز بالمحافظة.

التخصصات المتاحة في القافلة الطبية

تقدم وزارة الصحة والسكان، من خلال قوافلها الطبية، خدمة الكشف والعلاج المجاني على المواطنين في مختلف التخصصات، وأوضحت الوزارة في منشورها أن هذه التخصصات تتمثل في :«نساء وولادة - الأطفال- الباطنة - العظام - الجراحة - الأنف والأذن - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية» بالإضافة لخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الأشعة والتحاليل.

أماكن القافلة الطبية

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنها ستطلق 3 قوافل طبية اليوم الأحد 8 مايو وغدًا الإثنين 9 مايو بالأماكن التالية:

- تنيدة مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد

- دكران مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط

- القراريش مركز كوم إمبو بمحافظة أسوان

خدمات الطوارئ

وفي إطار سعي وزارة الصحة والسكان الدائم لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين وتحسين خدماتها، أوضحت الوزارة أنه تم توفير 4 آلاف و198 سرير رعاية وحضانات وأكياس دم لمرضى الطوارئ، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، عبر الخط الساخن 137، والذي أطلقته الوزارة لتوفير أسرة العناية المركزة والحضانات والخدمات الطارئة بالمجان، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية الصحية تحت شعار «100 مليون صحة».