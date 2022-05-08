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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696215/فتحي-مرسي-الإرهاب-لن-يرهب-الشعب-المصري-القوي

نعى المحاسب فتحي مرسي منسق عام قطاع غرب الدلتا بحزب الوفد، شهداء حادث غرب سيناء الإرهابي، مقدمًا واجب العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري في ضحايا الحادث الأليم الذي استهدف جنود مصر، في محاولة يائسة لضرب إحدى مشروعات الدولة المصرية.

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فتحي مرسي: الإرهاب لن يرهب الشعب المصري القوي

أكد مرسي أن يد الإرهاب الباطشة لن تبلغ سبيلها أبدًا في محاولة ضرب أمن وأمان واستقرار الدولة المصرية اليقظة، ولن تنجح أبدًا في تفتيت وحدة وقوة الشعب المصري الذي يصطف خلف قيادته لحماية أرضه ووطنه ومستقبله دون خوف أو خذلان، ولن ترهبه تلك المحاولات الفاشلة.

ودعا منسق عام قطاع غرب الدلتا بحزب الوفد أن يمن الله بالشفاء العاجل على مصابي الحادث الإرهابي، وأن يحفظ الله مصر أرضًا وشعبًا وجيشًا.

الوفد يدين الحادث الإرهابي غرب سيناء..ويؤكد: محاولات الإرهاب للنيل من سلام وأمن الوطن لن تجدي

هذا و أدان حزب الوفد حادث الهجوم الإرهابي، أمس، الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه في منطقة القناة غرب سيناء، مما أسفر عن استشهاد ضابط و١٠ مجندين وإصابة ٥ آخرين من جنود القوات المسلحة البواسل.

نعى حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر في الحادث الإرهابي الغاشم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الأبرياء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن بواسع رحمته، ويمن بالشفاء العاجل على المصابين ويحفظ أبناء الوطن وينعم على مصر الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إن محاولات الإرهاب الخسيس للنيل من سلام وأمن الوطن لن تجدي في ظل تماسك ووحدة المصريين واصطفافهم خلف قواتهم المسلحة وقيادتهم السياسية للدفاع عن الوطن وحمايته وردع أية محاولات للمساس به وبأمنه واستقراره.