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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696214/تعرف-على-قائمة-الأفلام-المنافسة-على-شباك-التذاكر-في-عيد-الأضحى

تستعد دور العرض المصرية لاستقبال باقة من الأفلام الجديدة، تزامنا مع حلول عيد الأضحى الذي سيشهد منافسة قوية على شباك التذاكر، خاصة وأن أبطال تلك الأعمال السينمائية يخوض بطولتها نجوم كبار مثل كريم عبد العزيز وأحمد عز ومحمد إمام وتامر حسني وغيرهم.

دوت الخليج يكشف الأفلام المنافسة في دور العرض المصرية بـ عيد الأضحى

فيلم عمهم لـ محمد إمام

يأتي فيلم “عمهم” الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام على قمة الأفلام المعروضة في عيد الأضحى المقبل، وهو من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، وآيتن عامر، ومحمود حافظ، وهدى المفتى.

فيلم بحبك لـ تامر حسني

ويشارك تامر حسني في سباق أفلام عيد الأضحى هذا العام بعد تغيبه عن عيد الفطر بـ فيلم “بحبك” بجانب الفنانة هنا الزاهد، مدحت إسماعيل ، حمدي الميرغني، ويجمع العمل عدد من الجهات المنتجة، منهم: شركة سينرجي فيلمز للمنتج أحمد بدوي، شركة TH production للمنتج حسام حسني، شركة سكاي ليميت للمنتج أحمد دسوقي، ويجدر بنا ذكر أن فيلم بحبك من إخراج تامر حسني، كما قام بتأليف السيناريو والحوار.

فليم كيرة والجن لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز

وبعد طول انتظار، يدخل فيلم “كيرة والجن” ضمن الأفلام المعروضة في عيد الأضحى وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، وتدور أحداثه حول المقاومة المصرية ضد الاحتلال وقت الثورة حتى عام 1924، من خلال مسنين يكشفون للاجيال القادمة حب المصررين لبلدهم وهو مأخوذ عن رواية 1919 لـ أحمد مراد.

فيلم مستر إكس لـ أحمد فهمي

ويخوض الفنان أحمد فهمي بعد طول غياب بطولة فيلم “مستر إكس” الذي ينافس به على إيردات شباك التذاكر، وهو مأخوذ من فيلم للفنان الراحل فؤاد المهندس الذي يحمل اسم “أخطر رجل في العالم” الذي قدمه عام 1967، وتدور قصته في إطار رومانسي كوميدي.