«توفير أماكن لخدمات مواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظات»علي طاولة تضامن النواب ..اليوم

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696121/توفير-أماكن-لخدمات-مواطنين-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-بالمحافظاتعلي-طاولة-تضامن-النواب-اليوم

تعقد لجنه التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسه النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة شيماء نبيه على النحو التالي:

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تضامن النواب تناقش توفير أماكن خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لخدمات المواطنين..غدا

الأول: طلب الإحاطة بتاريخ 31/1/2022، بشأن عدم حصول آلاف الأسر بمراكز منية النصر والكردي وميت سلسيل والجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية على معاش تكافل وكرامة، وتم توجيه الدعوة إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

الثاني: الإحاطة بتاريخ 31/1/2022، وبتاريخ 13/2/2022 في ذات الموضوع بشأن المطالبة بتحديث ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأصحاب المعاشات، وتوفير أماكن خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظات والمراكز التي تقدم خدمات للمواطنين، وتم توجيه الدعوة إلى وزارتي التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم، بتاريخ 13/2/2022 بشأن متابعة وتجهيز غرف لذوي الاحتياجات الخاصة من مستخدمي الكرسي المتحرك لجميع الفنادق، وتم توجيه الدعوة إلى وزارتي التضامن الاجتماعي والسياحة والآثار.

البرلمان ينعى شهداء الوطن بحادث منطقة شرق القناة فى سيناء

نعي مجلس النواب، استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء،مؤكدا مجلس النواب: أننا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن مناهض للحياة.

وأضاف المجلس: لن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة.

كما أعرب مجلس النواب، عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب، والقضاء عليه، وتطهير ربوع الوطن منه.