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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696210/موعد-مباراة-باريس-سان-جيرمان-أمام-تروا-فى-الدوري-الفرنسي

يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته اليوم الأحد، ضد نظيره فريق تروا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً ، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الفرنسي، للموسم الحالي 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موناكو يقسو على باريس بثلاثية نظيفة بالدوري الفرنسي

افتتح وسام بن بدر الهدف الأول في المباراة بشباك دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من يوسف فوفانا ليقابلها وسام بن يدر بتسديدة بطريقة فنية رائعة بالقدم اليسرى لتسكن الشباك.

سجل كيفين فولان الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية إلى وسام بن يدر يمين منطقة الجزاء ليمررها إلى الجناح الأيمن الذي أرسل عرضية أرضية لكيفين فولاند الذي سدد الكرة في شباك سان جيرمان.

اختتم وسام بن بدر الهدف الثالث لفريقه والثاني له في اللقاء، في الدقيقة الـ 84 من عمر اللقاء، من خلال تسديدة قوية أرضية من علامة الجزاء لصالح فريق موناكو عن طريق وسام بن يدر لكن تصدى لها حارس مرمى باريس سان جيرمان لكنها سكنت الشباك.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام موناكو

حراسة المرمى : دوناروما

خط الدفاع : أشرف حكيمي - ماركينيوس - كيمبيمبي - مينديز.

خط الوسط : دانيلو - بارديس - ماركو فيراتي - فينالدوم.

خط الهجوم: نيمار دا سليفا - كيليان مبابي.

ترتيب الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 78 نقطة

أولمبيك مارسيليا 62 نقطة

موناكو 59 نقطة

رين 56 نقطة

ستراسبورغ 56 نقطة

نيس 54نقطة

لنس 54 نقطة

أولمبيك ليون 52 نقطة

ليل 48 نقطة

نانت 47 نقطة

مونبلييه 42 نقطة

بريست 42 نقطة

ريمس 40 نقطة

أنجيه 34 نقطة

لوريان 34 نقطة.