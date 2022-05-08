نعى الرئيس لشهداء الحادث الإرهابى بسيناء يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - كما اهتمت بنشاط الرئيس السيسى ومتابعته الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى.

فمن جانبها، قالت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية تحت عنوان "إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء"، إن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ أعلن إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء".

وأوضح المتحدث أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد، ويجرى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.. وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

وقالت الصحف تحت عنوان "السيسى.. ناعيا شهداء الوطن: حفظ الله مصر وشعبها العمليات الغادرة لن تنال من عزيمة الوطن وقواته المسلحة فى استكمال اقتلاع جذور الإرهاب"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أمس أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة فى استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

وقال الرئيس السيسى، فى تدوينة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى: "مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية، مستمرين فى إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".

وتابع: "أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة فى استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".

وأعرب الرئيس السيسى لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة وجميع أسر الضحايا، عن خالص العزاء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، داعيا الله، عز وجل، أن يحفظ مصر وشعبها.

على صعيد آخر، قالت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "تحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية.. وتعزيز دور الزراعة فى الاقتصاد .. الرئيس يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تابع تطورات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى، خصوصا فى منطقتى توشكى بجنوب الوادى والدلتا الجديدة بالضبعة، فضلا عن محافظتى بنى سويف والمنيا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أ.ح. إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح. وليد أبوالمجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضى الصحراوية، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام، مدير مشروع «مستقبل مصر».

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على تفاصيل المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات، بما فى ذلك البنية الأساسية واللوجستية، من طرق ومحاور، وتوفير المقنن المائى، وتطبيق أنسب وسائل الرى الحديثة، وإمدادات التغذية الكهربائية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة الهادفة لزيادة نسبة رقعة الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعى، وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، ويسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك فتح آفاق التصدير، وهو الأمر الذى يعزز دور قطاع الزراعة فى دعم الاقتصاد الوطنى، ويساعد على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين فى التخصصات المختلفة.