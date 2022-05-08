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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /696206/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية

يخوض فريق مازيمبي ضد نهضة بركان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD

يخوض فريق الأهلي طرابلس ضد اورلاندو بيراتس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق آرسنال ضد ليدز يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض نوريتش سيتي ضد وست هام يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات

يخوض ليستر سيتي ضد إيفرتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر قنوات Sports 1 HD Premium

يخوض مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض خيتافي رايو ضد فاليكانو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

يخوض فريق إسبانيول ضد أوساسونا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

يخوض فريق أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1