جدة - نرمين السيد - نعى وزير الطيران المدنى محمد منار والعاملون بوزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة شهداء الوطن الأبرار من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء هجوم مجموعة إرهابية من العناصر التكفيرية على نقطة رفع مياه فى غرب سيناء الغالية.





وتقدم وزير الطيران والعاملون بوزارة الطيران وجميع شركاتها التابعة بخالص التعازى إلى القوات المسلحة وإلى شعب مصر العظيم وأسر الشهداء الأبطال داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر و السلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم من كل سوء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران المدنى ينعى شهداء الوطن بسيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.