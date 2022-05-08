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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 06:49 صباحاً - محمد السيد - /696123/لزيادة-الصادرات-المصرية-إفريقية-النواب-تناقش-اليوم-مستجدات-وزارة-قطاع-الأعمال-بشأن-مبادرة--جسور

تناقش لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، خلال اجتماعا اليوم الأحد، آخر مستجدات وزارة قطاع الأعمال العام في شأن مبادرة " جسور " التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، ويعقد الاجتماع بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

دوت الخليج

البرلمان يناقش اليوم إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

مشروع القانون المعروض، جاء لصياغة الإطار القانوني لإعادة تنظيم محطة الزهراء وانشاء كيان إداری مستقل بها لتحقيق طفرة غير مسبوقة في إنتاج وإكثار وتصدير الخيول العربية الأصيلة. محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، تعد النواة الرئيسية لإنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي سيصبح صرحا متكامل للأنشطة والرياضات المتعلقة بالخيول والأكبر في الشـرق الأوسـط في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية بالمشاركة مع أعرق الحيرات الدولية والمحلية المتخصصة في تربية وإنتاج الخيل العربي الأصيل، ومن ثم تكمن فلسفة مشروع القانون، في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج واكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافي وحضاري وسياحي في هذا المجال.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن الحصان العربي من أقدم وأعرق سلالات الخيول على مستوى العالم وأعلاها سعرا لما يمتلكه من صفات ومقومات اصيلة (رشاقة وسرعة وقدرة على التكيف مع الظروف المحيطة)، ومن ثم تصدر سباقات الخيول وتهافت عليه مربى وهواة تربية الخيول في جميع الدول العربية والأوروبية وذاعت شهرته عالميا.