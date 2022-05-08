وزير البترول: الشهداء قدموا أثمن ما يملكون دفاعا عن مصر وشعبها العظيم

جدة - نرمين السيد - نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء قيامهم بالتصدى للعناصر الإرهابية الآثمة التى هاجمت نقطة رفع المياه غرب سيناء .





وأعرب الملا نيابة عن جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية عن خالص التعازى لأسر الشهداء ولشعب مصر ورجال القوات المسلحة فى مصابهم الأليم، داعيا الله أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وأضاف الملا، أن الشهداء الأبرار قدموا أثمن ما يملكون دفاعا عن مصر وشعبها العظيم .

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