جدة - نرمين السيد - وقال السفير كريستيان بيرجر: "خالص تعازينا لأسر الجنود وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين". وكان المتحدث العسكرى العقيد أركان غريب عبد الحافظ غريب قد أصدر بيانا باستشهاد ضابط و10 مجندين فى إحباط هجوم إرهابى بسيناء، بعد قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يعزى أسر شهداء الهجوم الإرهابى بشرق القناة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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