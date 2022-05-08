انت الان تتابع تفاصيل خبر «لتحسين دخول أصحاب الحيازات الصغيرة».. النواب يناقش اليوم اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية بصعيد مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /696103/لتحسين--دخول-أصحاب-الحيازات-الصغيرة-النواب-يناقش-اليوم-اتفاق-تمويل-التحول-المستدام-للموائمة-الزراعية-بصعيد-مصر

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية, الموقع في رومـــا بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

دوت الخليج

تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر

ويهدف الاتفاق المعروض إلى تحسين مستويات معيشة الفئات المستهدفة فى مناطق تنفيذ برنامج التحول المستدام للموائمة الزراعية فى صعيد مصر (ستار) بمحافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج)، ودعم قدراتهم على مواجهة ندرة المياه ومخاطر المناخ مستقبالأ.

كما يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الأداء الزراعى، وخلق بيئة زراعية مستدامة، وتحسين دخول أصحاب الحيازات الصغيرة، والأسر الصغيرة التى ال تملك أراضى من خلال تحسين الروابط التسويقية والتكثيف الزراعى المستدام، وتنمية الأعمال الريفية الصغيرة، والسياسات والاستراتيجيات الشاملة، والاستفادة من إمكانيات النساء والشباب كموارد غير مستغلة وخلق فرص عمل لهم وتعزيز ربحيتهم.

رأى اللجنة المشتركة

يعد الاتفاق المعروض أحد محاور تنفيذ برنامج التحول المستدام لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين مستويات المعيشة، وتنويع مصادر الدخول، ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة، وتمكين النساء والشباب من خلال مشاركتهم في تنفيذ محاور البرنامج بمحافظات ( المنيا- أسيوط – سوهاج ).

وبناء على ما سبق تؤيد اللجنة المشتركة الاتفاق المعروض ودعم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية آلليات برنامج التنمية المستدامة 2030 لتحسين مستويات المعيشة فى المجتمعات الريفية .