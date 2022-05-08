جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدراما الرمضانية التى أسقطت أكاذيب الجماعة الإرهابية، كانت أحد عوامل استفزازهم للقيام بالعملية الإرهابية، التى وقعت أمس بغرب سيناء .





وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، قائلا إن الدراما قدمت وثائق وحقائق ومعلومات عن هذه الجماعة الإرهابية .

وطالب بضرورة إعلان حالة التأهب القصوى لمواجهة الشائعات التى تحاول الجماعة الإرهابية تصديرها للنيل من مكانة مصر خاصة فى ظل انتشار شائعات تخص أسعار الدولار فى مصر، وشائعات أخرى تخص أسعار الذهب فى مصر.

وتابع :" كل هذا من أجل هز صورة مصر قبل مؤتمر المناخ الدولى، فيحاولون نشر أجواء من الفوضى وإشاعة أجواء من الخوف " .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرم جبر: الدراما فضحت أكاذيب الجماعة الإرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.