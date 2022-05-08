رئيس الشهر العقارى: القانون الجديد أتاح إجراء جميع عمليات التسجيل إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، إن تعديل قانون الشهر العقارى جاء للتيسير على المواطنين فى تسجيل الملكية العقارية، مؤكدا أن قانون الشهر العقارى الجديد تشارك به جميع الوزارات، ومنها وزارة الاتصالات.





وأضاف ياقوت، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc، إن القانون الجديد أنهى جميع مشاكل الشهر العقارى المتعلقة بتسجيل أو بنقل الملكية العقارية، مؤكدا أن القانون الجديد أتاح إجراء جميع عمليات تسجيل الشهر العقارى إلكترونيا . وأوضح جمال ياقوت، إن القانون الجديد ينهى الإجراءات تنتهى فى 5 دقائق وبحد أدنى 500 جنيه لرسوم النموذج، حيث تم توزيع 500 نموذج على كافة مصالح الشهر العقارى للبدء بالعمل بالقانون الجديد وغرامة التزوير 50 ألف جنيه، لمن يقدم مستندات مزورة وتم منحنا ضبطية قضائية للتعامل مع الملفات المزورة وها يحدث أيضا لأول مرة.

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