محافظ الأقصر ينعى شهداء القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - نعى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببالغ الحزن والأسى، شهداءنا من رجال القوات المسلحة البواسل الذين ارتقوا اليوم فى هجوم إرهابى غادر أثناء أداء واجبهم الوطنى فى نقطة رفع المياه غرب سيناء، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.





وأكد محافظ الأقصر أن هذه العمليات الجبانة لن تنال من عزيمة أبطال القوات المسلحة الباسلة والشعب المصرى العظيم، وستزيد من إصرار الشعب المصرى وتماسكه ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم لاقتلاع الإرهاب من أرض سيناء الحبيبة وتطهيرها من تلك العناصر الاجرامية. وتقدم محافظ الأقصر، بخالص التعازى لأسر وذوى شهداء الوطن، داعياً المولى عزل وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة من كل مكروه وسوء.

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