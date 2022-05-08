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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696203/بصورة-في-أحضان-زوجها-عبير-صبري-تحتفل-بعيد-زواجها-الرابع-ربنا-يكتبلنا-السعادة

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير احتفال عبير صبري بعيد زواجها

نشرت عبير صبري صورة لها في أحضان زوجها، وعلقت عليها قائلة: “كل سنه واحنا طيبين ..عيد جوازنا الرابع ربنا يكتبلنا السعاده والحب دايما مع بعض ياحبيبي ..بحبك “.

عبير صبري تشارك في مسلسل يوتيرن

جدير بالذكر أنه شاركت عبير صبري في مسلسل يوتيرن بجانب كلا من يهام حجاج، كريم قاسم، ونانسي صلاح، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز.

ويشار أن أحداث مسلسل يوتيرن تدور حول شخصية يارا وهي ريهام حجاج التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية حيث تترك عملها للتفرغ لزوجها وتكشف الحلقات والأحداث عن علاقتها بوالدها وصديق طفولتها وزوجها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها بعد تورطها في حادث سير، وكان قد عرض في السباق الرمضاني هذا العام وحقق نجاحا كبيرا.

زيجات عبير صبري

جدير بالذكر أنه تزوّجت عبير صبري مرتين، المرة الأولى عام 2002 وحينها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، إلا أن هذا الزواج لم يستمر حيث ظلّت معه لمدة 3 سنوات فقط خلال هذه السنوات كانت غائبة عن الساحة الفنية موضحة أن سبب الانفصال تعرضها للخيانة من أقرب صديقاتها، حيث خطفت منها زوجها الأول.

وفي عام 2005 انفـ.صلت عبير عن زوجها الأول وعادت للفن وخلـعت الحجاب، وشهد هذا العام زواجها للمرة الثانية من الفلسطيني أيمن البياع الذي يعمل أستاذًا في القانون الدولي بالقنصلية المصرية في دبي.