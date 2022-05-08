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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696202/معتز-محمود-مستنكرا-الهجوم-الإرهابي-الخسيس-بسيناء-سينال-المجرمون-عقابهم-في-أسرع-وقت

أدان النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحادث الإرهابى الخسيس، الذى وقع على محطة رفع المياه فى منطقة شرق قناة السويس، وأسفر عن إستشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد، من ابطال القوات المسلحة، قائلا إنه لن يمر وسينال المجرمون الإرهابيون عقابهم الشديد في أسرع وقت.

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ولفت محمود في بيان صحفي له اليوم، إلى أن الهجوم الإرهابي في سيناء يؤكد أن الإرهاب الاسود لا يزال يطل برأسه في البلاد، ولا يزال خطرا على الوطن، وأن المعركة الوطنية الهائلة ضده كانت ولا تزال معركة حياة أو موت أمام وحوش مأجورة ضد البلاد.

وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى أن الإرهاب الخسيس لن ينال أبدا من عزيمة رجال وأبطال القوات المسلحة، ولن يثنيهم عن الحرب بضراوة ضد الجبناء المأجورين، مؤكدا أن القوات المسلحة الباسلة، مازالت تضحي كل يوم بماهو غالى ونفيس، من أجل حماية الوطن من شر الإرهاب الغاشم.

معتز محمود مستنكرا الهجوم الإرهابي الخسيس بسيناء: سينال المجرمون عقابهم في أسرع وقتا لا ينسوه، مثلما حدث طوال السنوات الماضية”.

وكان قد أعلن المتحدث العسكري في بيان، قيام مجموعة من العناصر التكفيرية، بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، ما أسفر عن إستشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد.