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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696200/وكيل-الشيوخ-ينعي-شهداء-الواجب-تضحيات-الأبطال-صخره-تحطمت-عليها-أطماع-الإرهاب

نعي المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، شهداء العمليه الاجراميه التي استهدفت إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية، مؤكداً بأن جموع الشعب المصري خلف القيادة السياسية والقوات المسلحه في حربها ضد الإرهاب .

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واضاف ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن تضحيات القوات المسلحه في ارض الفيروز هي الصخره التي تحطمت عليها أطماع الجماعات الارهابيه ، ودحرت التكفيريين والمجرمين ، واضاف ابو شقه بأن ماتقوم به الدولة المصريه من خطط استراتيجية وتنمويه أفسد المأرب المسمومه لجماعات التخريب والإرهاب ، موضحا بأن العمليات الارهابيه لن تثني عزيمة المصريين في بناء وطنهم من جديد ، لبناء دولة عصريه حديثه يتحقق فيها الأمن و الاستقرار.

وتابع وكيل الشيوخ إن المصريين لن ينسوا دماء الابطال التي سالت علي أرض سيناء وكانت الحصن الذي حمي مصر مما كان مقدرا لها أن تسقط في ذات المستنقع .

وشدد ابوشقة بأننا في هذا الظرف نجدد العهد بأننا سنظل خلف القيادة السياسية والقوات المسلحه والشرطه المصريه ، في حربهم ضد براثن الإرهاب ونقدر الدور الوطني الشجاع لشهداء الوطن عازمين علي تحرير وتعمير سيناء الحبيبه .

تضحيات الأبطال صخره تحطمت عليها أطماع الإرهاب

وكان المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ قد اعلن إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة.

وأوضح أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وجرى الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد وتجرى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.