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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696197/بعد-الهجوم-عليها-أشرف-زكي-يدافع-عن-روجينا-مكفرتش-أما-روجت-لمسلسلها-من-الكعبة

خرج الفنان أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية ليدافع عن زوجته الفنانة روجينا بعد الهجوم عليها بسبب ترويجها لمسلسلها الجديد الذي من المقرر عرضه في رمضان 2023 من أمام الكعبة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير دفاع أشرف زكي عن زوجته روجينا وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة الموطن” المذاع على قناة الحدث: “فنانة راحت الكعبة تدعي ربنا يوفقها في عمل جديد وكل اللي واقفين في الكعبة واقفين بيدعوا ربنا عشان يستجيب لهم، سواء يوفقهم في عملهم أو يشفي أسرته أو غير ذلك".مش شايف إن فنان يروح يدعي ربنا يوفقه في عمله أو في عمل جديد يبقى كفر يعني، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل في من يدعون على أنفسهم بأنهم رجال الدين”. واختتم حديثه: “ربنا هينصرنا وهذه البلد الطيبة التي نموت في ترابها ربنا حاميها وإحنا مش هيهزنا أي كلام ولو للحظة”. محمود المهدي يهاجم روجينا وكان محمود المهدي زوج منة عرفة من ضمن مهاجمي الفنانة روجينا، اذ كتب عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: ““واحدة تروح تعيط وتصور نفسها وهي بتعيط وواحدة تصور نفسها وهي بتدعي، وواحدة رايحة تعلن عن مسلسلها ونسيتوا إن ده بيت ربنا بجد انتوا عار على الشعب المصري للأسف ناس كتير بتاخد أفعالكم المهينة وتفتكر إن المصريين كدة لا بجد أنتم بتمثلوا إبليس البنت المصرية مش رقاصة ومش خاينة والشاب مش بلطجي، ومش مدمن والمسلم مش إرهابي كفاية بجد أنتم شوهتوا صورة المصريين”. روجينا تروج لمسلسل ستهم وكانت قد نشرت روجينا البوستر التشويقي لمسلسلها الرمضاني 2033، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها، قائلة: “الحمد والشكر لله، الحمدلله حتى يبلغ الحمدمنتهاهـ باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح فى، مسلسل ستهم رمضان2023 ببركة حرمك ارزقنا التسير والنجاح، رائعة الكاتب ناصر عبد الرحمن، وللمخرج رؤوف عبد العزيز”.

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