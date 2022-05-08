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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696194/الهام-شاهين-تنعي-شهداء-حادث-سيناء-وهذه-رسالتها-للقوات-المسلحة-والشرطة

نعت الفنانة إلهام شاهين شهداء الوطن الذين استشهدوا صباح اليوم في حادث إرهابي في سيناء، والذي استهدف محطة رفع مياة شرق قناة السويس، لذا دوت الخليج يرصد لكم نعي إلهام شاهين للشهداء عبر انستجرام.

نعي إلهام شاهين للشهداء

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام: “أقدم التعازى لأهالي الشهداء من الجنود والضباط فى سيناء .. وكل الدعم للقوات المسلحة والشرطة المصرية فى حربهم ضد الإرهاب . . و ربنا يوفق القيادة السياسية لما فيه خير مصرنا الحبيبة”.

ومن الجدير بالذكر، أن عبقت اهلم شاهين على خبر غلق حسابات زوج منة عرفة، قائلة: قالت النجمة إلهام شاهين في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “تركت الموضوع لنقابة المهن التمثيلية وهي التي تتحدث باسم جميع الفنانين وليس اسمي أنا فقط والنقابة هي التي تتخذ القرار مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

وأضافت: “والنقابة والمجلس يتخذوا القرار الصح المظبوط والعقاب لأي شخص مخطيء في حق الآخر ويقوم بالسب والقذف عن طريق صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا دور النقابة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونحن نؤيدهم في ذلك”.

إلهام شاهين ومسلسل بطلوع الروح

وفي سياق متصل، قد ردت إلهام شاهين على تصريحات عبير الشرقاوي المهاجة لمسلسل بطلوع الروح في تصريح خاص لموقع دوت الخليج، قائلة: “احنا عاملين المسلسل مخصوص للعقول اللي زي دي اللي فاهمين ان داعش يعني الاسلام، فمقصود انهم يفهموا من خلال المسلسل ان داعش مش هو الاسلام الحقيقة، بدليل انهم عندهم خيانة وتحرش بيتميزوا بالعنف وكل تفكيرهم بالجنس وبيشربوا خمرة، يعني هما مش مقتنعين باللي بيعملوه دينيا”.

وأضافت: “عايزاها تدخل تكتب عن الستات اللي تعرضوا لداعش وتشوف البنات اللي بتحكي قصصها مع داعش ازاي بياخدوا بنات صغيرة وفضلوا بيغتصبوا فيهم سنين طويلة، هل ده من الدين؟، هي عاملة خلط بين ان ده الاسلام بجد ولا لا، دا مش اسلام خالص، ولا يمت له بصلة، دول ناس من بلاد أخرى مالهم بسوريا وأرض وحكومة سوريا واللي بيحصل فيها، عشان ناس تروح تشتغل في دولة اخرى دي ناس مرتزقة، كل من ليس له مهنة يروح يدور على مهنة وتبقى مهنته الارهاب، ويطلع عقده الجنسية واللي فيها عنف، وهو دا اللي احنا بنفهمهلكم، المسلسل مفهوش هبل، اللي بتتكلم الكلام ده هي اللي دماغها فيها هبل، لانها فاهمة ان داعش هو اللي الاسلام مع الأسف والحمدلله اننا عملنا المسلسل ده عشان نفهم العقول اللي مش فاهمة”.