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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696199/نشرة-أخبار-الفن-بوسي-شلبي-تتطاول-على-ميرهان-حسين-وتهدد-رحمة-أحمد-تامر-حسني-يستعد-لـ-تحضير-جزء-ثاني-من-فيلم-البدلة-نجوم-الفن-ينعون-شهداء-سيناء-بكلمات-مؤثرة

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وكذلك بعض الأحداث الحزينة التي نشرت الحزن في الوسط الفني، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

بوسي شلبي تسخر من رحمة أحمد وميرهان حسين شاركت الأعلامية بوسي شلبي فيديو ساخر لأحد مشاهدها في مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تعرض في الممكلة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض السعودي واحتفالاته المختلفة بـ عيد الفطر. ظهرت بوسي شلبي خلال الفيديو التي شاركته على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بمشهد ضمن مسرحية الليلة الكبيرة وهي تطاول على الفنانة ميرهان حسين بعدما حاولت تقليدها بارتداء بروكة تشبه شعرها ضمن أحداث المسرحية. وعلقت بوسي شلبي على الفيديو، قائلة: “شوفوا عملت ايه لما ميريهان حسين فكرت تقلدني في الرياض لسه بتاعه المزاريطه دورها جاي”. استعداد تامر حسني لعمل فيلم البدلة 2 كشف الفنان تامر حسني عن استعداده لتحضير جزء ثاني من فيلمه الشهير “البدلة” الذي قدمه في عام 2018 وحقق نجاحا ساحقا في دور العرض المصرية. جاء ذلك في تعليق من الفنان تامر حسني على منشور للمخرج محمد العدل، اذ شارك الأخير صورة من كواليس الجزء الأول من فيلم البدلة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليفاجأ تامر حسني معجبيه، بتعليق قال فيه: “وحشني ياماندو انت وكل فريق الفيلم وإن شاء الله نبسط الجمهور مرة تانية بالبدلة الجزء التاني”. نعي نجوم الفن لـ شهداء سيناء حرص عدد من نجوم الفن على نعي ضحايا العمليات التكفيرية الارهابية التي تصدى لها الجيش المصري اليوم السبت في غرب سيناء، مؤكدين على دعمهم الكامل للجيش المصري. بينما نشرت الراقصة فيفي عبد منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام كتب عليها: “اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها”، في حين كتب شريف سلامة: ““رحم الله شهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا اليوم ودفعوا حياتهم ثمنًا للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.. خالص العزاء لأهالي الشهداء والقوات المسلحة والشعب المصري”. وكتب يوسف الشريف في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “إنا لله وإنا اليه راجعون…رحم الله شهداء الوطن سيناء ابطالالجيش_المصري تحيا_مصر”. ونعت المهن التمثيلة برئاسة الفنان أشرف زكي، شهداء الوطن في بيان رسمي قالت فيه: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى باسمي وباسم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وكل الجموع المؤمنة بالحرية من فناني مصر، شهداء الوطن الذين واجهوا بكل شجاعة للاعتداء الغاشم الذي شنته العناصر التكفيرية بمنطقة سيناء والذي أسفر عن استشهاد ضابط وعشرة جنود من شباب مصر الغالية حماة الوطن. وتابع البيان: “تؤكد نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر على ثقتها ودعمها للقيادة السياسية وقواتها المسلحة المصرية وكلها ثقة في رجال مصر الشرفاء باستمرار أعمالهم البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية بكل أشكاله وطوائفه للحفاظ على أمن الوطن واستقراره”. جدير بالذكر أنه أسفر هجوم إرهابي في غرب سيناء عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة أخبار الفن: بوسي شلبي تتطاول على ميرهان حسين وتهدد رحمة أحمد.. تامر حسني يستعد لـ تحضير جزء ثاني من فيلم "البدلة".. نجوم الفن ينعون شهداء سيناء بكلمات مؤثرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.