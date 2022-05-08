اتحاد قبائل سيناء ينعى شهداء الوطن في الهجوم الإرهابي بغرب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:29 صباحاً - نعى اتحاد قبائل سيناء شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، واستشهدوا اليوم أثناء تأدية واجبهم الوطنى على أرض سيناء الحبيبة إثر حادث إرهابى غادر.

وقال اتحاد قبائل سيناء فى بيان: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"، متابعا: "إن موكب شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة المصرية لا يزيدنا إلا إصراراً وعزيمة على مواصلة الطريق بجانب جيشنا حتى القضاء على آخر إرهابى تكفيرى على أرض سيناء الحبيبة.. رحم الله شهدائنا وشفى مصابينا.. العهد هو العهد.. القسم هو القسم".