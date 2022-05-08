معيط ناعيا شهداء الوطن : الإرادة المصرية صخرة تتحطم عليها مؤمرات الشر

جدة - نرمين السيد - وأعرب عن خالص عزائه ومواساته لأسر شهدائنا الأبطال البواسل، ولقواتنا المسلحة، وللشعب المصرى، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهمنا جميعا وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد الوزير أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصرارًا على استكمال مسيرتهم فى البناء والتنمية، معلنين اصطفافهم الوطنى خلف قيادتهم السياسية الحكيمة، وأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، فى الحرب ضد هذا الإرهاب اللعين، لاجتثاثه من جذوره، والحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
وأضاف الوزير، أن الإرادة المصرية الصلبة ستتحطم على صخرتها كل مؤمرات الخراب والدمار التى يدبرها قوى الشر، وأن هذا الإرهاب إلى زوال، وستبقى مصر شامخة بقيادتها الحكيمة وشعبها الأبى وأبطال جيشها وشرطتها البواسل، مثمنا جهود القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على البؤر الإرهابية خلال السنوات الماضية.
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