قبائل سيناء: موكب شهدائنا لا يزيدنا إلا إصرارا حتى القضاء على آخر إرهابى

جدة - نرمين السيد - نعى اتحاد قبائل سيناء، بأشد عبارات الاستنكار، الحادث الإرهابى الذى وقع اليوم، واستهدف إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء، مسفرا عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد.





وقال الاتحاد فى بيان له: "ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون". وأشار البيان إلى أن موكب شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة المصرية لا يزيدنا إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة الطريق بجانب جيشنا حتى القضاء على آخر إرهابى تكفيرى على أرض سيناء الحبيبة. واختتم البيان بالقول: "رحم الله شهدائنا وشفى مصابينا، العهد هو العهد.. القسم هو القسم".

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